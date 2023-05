È stato necessario il trasporto d'urgenza in ospedale, ieri notte, per una ragazza di 17 anni che ha accusato un malore in seguito al consumo eccessivo di alcolici. Una volta che l'adolescente ha perso conoscenza è stata soccorsa da un'ambulanza del pronto intervento sanitario che l'ha trasportata presso il pronto soccorso del Santa Maria Goretti per le cure del caso: a dare l'allarme sono stati gli amici, con i quali stava trascorrendo il sabato sera a base di superalcolici. Quando la ragazza ha iniziato ad avvertire i sintomi del malessere, più di una normale sbronza, i coetanei che si trovavano con lei hanno avuto la lucidità di chiedere aiuto. La vicenda è in fase di ricostruzione da parte della Polizia, intervenuta con una pattuglia ieri notte in ospedale, allertata dai medici una volta appurato che la minorenne era letteralmente ubriaca, quindi necessitava delle cure, sull'orlo del coma etilico.