Un rocambolesco incidente stradale si è registrato stamattina in viale Picasso, nei pressi del centro commerciale Morbella, dove un'automobile si è ribaltata. Per cause ancora da chiarire, al vaglio della Polizia Locale, il conducente di una Toyota Yaris ha urtato lo spartitraffico, perdendo il controllo della vettura che è finita su un fianco. È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza il veicolo e soccorrere le due persone che si trovavano a bordo, trasportate in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti in condizioni non gravi.