Nella serata di sabato, una lite scaturita dai futili motivi è scoppiata alla stazione ferroviaria tra 3 persone. Secondo quanto emerso in queste ore, un uomo e una donna avrebbero cominciato a prendersi a male parole nella zona dell'ascensore subito dopo essere scesi dal treno. A quel punto si è aggiunta una terza persona, una giovane, che avrebbe preso le difese della donna più grande. Gli animi si sono scaldati a tal punto che sono partiti anche alcuni spintoni, il tutto davanti a decine di persone che hanno chiesto aiuto alle forze di pubblica sicurezza. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di via Croce sono stati prontamente chiamati sul posto per sedare la situazione. I poliziotti hanno dovuto usare tutta la loro diplomazia per riportare la calma sulla banchina. Durante l'intervento, la terza donna, quella più giovane, avrebbe accusato l'uomo di aver alzato le mani; per questo sono in corso eventuali accertamenti da parte degli inquirenti. Fortunatamente non è stato necessario l'intervento dello staff del 118. Le immagini del sistema di video-sorveglianza potrebbero aiutare gli agenti a far luce su quanto accaduto sabato sera alla stazione ferroviaria.