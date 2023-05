Scontro tra un'auto e un monopattino, miracolosamente illeso il ragazzo che viaggiava a bordo di quest'ultimo. L'incidente si è verificato ieri mattina tra via Arturo Toscanini e viale Europa, quando l'autovettura per cause ancora da accertare è entrata in collisione con il monopattino guidato da un ragazzo, che a causa dell'impatto ha perso l'equilibrio cadendo a terra. Lo scontro è avvenuto alla presenza di numerosi passanti, che hanno allertato gli operatori del 118 per soccorrere il giovane, temendo potesse aver riportato delle ferite gravi a causa dell'impatto e della rovinosa caduta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Aprilia, che hanno effettuato i rilievi utili a chiarire l'esatta dinamica del sinistro. Tanta paura per il ragazzo, che è stato trattenuto per gli accertamenti del caso, ma fortunatamente non avendo riportato gravi ferite, è stato dimesso già nel tardo pomeriggio di ieri.