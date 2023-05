Momenti di alta tensione questa mattina lungo la via Pontina all'altezza del km 35, nel territorio comunale di Ardea, dove a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolti i due veicoli, una vettura ha iniziato a prendere fuoco. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale oltre al personale di Anas che dovrà sistemare e pulire la sede stradale. Al momento si registrano code in aumento in direzione della capitale e si raccomanda la massima cautela per chi è diretto a nord. La coda ha raggiunto i due chilometri.