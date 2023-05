Auto razziate per procacciarsi pezzi di ricambio. Un fenomeno che ultimamente a Latina è sempre più frequente tenendo in allarme i proprietari di auto che, privi di box, sono costretti a lasciare le loro vetture su strada. E questa mattina alcuni proprietari di auto in viale Kennedy si sono ritrovati con la brutta sorpresa della loro auto saccheggiata del computer di bordo e addirittura del volante.

In altre occasioni, negli ultimi giorni, sono stati segnalati furti di parti di carrozzeria, come fari e paraurti. Insomma, ultimamente chi ha l'auto parcheggiata in strada di notte non può dormire sonni tranquilli.