Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio vicino Cori, lungo la strada provinciale Corana. Per cause ancora da chiarire, un autotrasportatore ha perso il controllo del camion, che ha improvvisamente sbandato verso il lato destro della strada, finendo nel fossato che costeggia la carreggiata. Il mezzo pesante, che viaggiava in direzione di Doganella e si trovava poco fuori il paese, si è fermato subito, urtando contro un albero.