Nel suggestivo scenario dell'isola di Ponza, nella mattinata del 18 maggio si è svolta l'esercitazione ISOLA DI PONZA 2023, LIVE "Tooway" organizzata dalla Direzione Regionale VF e dal Comando VF di Latina.



La simulazione in località Cala Fonte si è articolata su alcuni scenari tipici di un evento franoso: persone sepolte sotto macerie, cadute in luoghi impervi o disperse in mare. Sono state testate particolari e complesse tecniche di intervento con il supporto di unità cinofile, usar, saf, soccorso acquatico, nuclei telecomunicazioni, e di squadre specialistiche di sommozzatori, di elisoccorritori e dell'elicottero Drago 139 del Reparto Volo di Ciampino (RM).



Sul luogo dell'evento, alla presenza del Direttore Regionale VF e del Comandante VF di Latina, hanno operato oltre 80 vigili del fuoco, la Guardia costiera, la sezione navale della Guardia di finanza, i Carabinieri, La Polizia locale e le associazioni di Protezione civile comunale.



Presso la Prefettura di Latina è stato attivato il C.C.S. per il coordinamento e il collegamento tra gli scenari operativi, le Istituzioni e le organizzazioni coinvolte; mentre presso il Comune di Ponza é stata simulata l'attivazione del COC.



L'esercitazione ha consentito di cementare le sinergie istituzionali necessarie a garantire una efficace risposta dello Stato nelle prime fasi di eventi calamitosi, in un particolare contesto in cui le difficoltà nel raggiungere l'isola costituiscono un banco di prova severo.



Soddisfatto il comandante di Latina che ha potuto testare il sistema di risposta locale con la mobilitazione di 28 unità operative.



La diretta streaming dell'esercitazione ha permesso di sperimentare l'efficienza e l'efficacia delle comunicazioni in emergenza dei Vigili del fuoco, anche con il sistema di trasmissione dati satellitare TOOWAY, che garantisce la continuità dei flussi di comunicazione in zone non coperte dalla rete.