Ormai da diversi giorni sono tornati a colpire i ladri specializzati nei furti di pezzi d'auto. Una vera e propria escalation che non sembra conoscere la parola fine e non sta risparmiando nessuna tipologia di auto, sebbene suv e vetture più costose siano le più gettonate. Praticamente ogni notte i "ladri meccanici" entrano in azione indisturbati, riuscendo a depredare anche più mezzi nel giro di poche ore. L'unico comune denominatore sembra essere l'area di interesse dei banditi: i quartieri più vicini alla strada statale Pontina, sia da una parte che dall'altra dell'arteria, sintomo che a colpire sono bande di trasfertisti.

La metodologia riscontrata in questi giorni sembra rivelare che gli specialisti dei furti di pezzi di ricambio siano soliti concentrarsi su determinante zone, prendendole di mira per diversi giorni, prima di concedere una tregua. Già nel mese di marzo si era registrata un'escalation che aveva fatto contare decine di auto private dei pezzi più costosi. Proprio come in questo periodo, con una nuova serie incalzante di furti, registrati molto probabilmente in base alle richieste del mercato nero, visto che le razzie non si ripetono sempre alla stessa maniera. Insomma, i ladri non prendono sempre gli stessi pezzi, ma li scelgono in base al modello e alla marca.