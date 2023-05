In un'escussione complessa Fabrizio Colletti, l'avvocato arrestato per l'inchiesta Arpalo, ha ammesso di essere stato vittima di estorsione in carcere da parte di Roberto Ciarelli, il principale imputato del processo «Purosangue». Era il periodo in cui il professionista si trovava in stato di detenzione cautelare nella casa circondariale di Latina: Roberto Ciarelli, anch'egli detenuto per altri motivi, si presentò intanto con il suo marchio di famiglia, ossia per essere il figlio di Ferdinando Ciarelli, poi insieme a Matteo Ciaravino e ad Andrea Pradissitto, offrì una forma di «protezione» in cambio di duemila euro. Somma che pervenne per il tramite della sorella di Colletti, che avrebbe consegnato il denaro alla madre di Pradissitto. Il tutto sarebbe avvenuto con la collaborazione di un altro detenuto, anch'egli ora imputato nel processo per estorsione, Francesco Iannarilli, che minacciò possibili azioni violente contro Colletti nel caso in cui non avesse accettato, appunto, la protezione di Roberto Ciarelli.