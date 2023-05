Un gravissimo incidente stradale si è registrato nel primo pomeriggio in via Sabotino, alle porte del borgo del litorale di Latina. In circostanze ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia Locale, un furgone guidato da un trentenne è carambolato fuori strada, ribaltandosi nel fosso sul lato opposto della carreggiata, dopo avere urtato lateralmente una Golf Volkswagen che lo precedeva.

Stando a una prima ricostruzione del sinistro, i due veicoli viaggiavano nello stesso senso di marcia, verso Borgo Piave, quando il conducente del Doblò Fiat avrebbe azzardato un sorpasso: in quel momento la vettura che lo precedeva ha approntato la manovra per imboccare strada del Pantanello, sull'altro lato della strada. L'urto è stato inevitabile, il furgone ha centrato la Golf all'altezza della ruota anteriore sinistra proseguendo la marcia verso sinistra. A causa della carambola il trentenne alla guida del veicolo commerciale ha riportato gravi conseguenze: è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberarlo dalle lamiere e affidarlo ai soccorritori del pronto intervento sanitario che lo hanno trasportato poi in eliambulanza in ospedale a Roma. Anche l'altro automobilista, 43 anni, ha richiesto i soccorsi di un'ambulanza, ma senza particolari conseguenze, in stato confusionale. Per consentire le fasi dei soccorsi e i rilievi la strada è rimasta chiusa al traffico, con pesanti ripercussioni per la viabilità locale.