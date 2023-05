Sono momenti di fortissima tensione e di apprensione questi in via Tiberio ad Aprilia. Il personale del 118 infatti, sta intervenendo per soccorrere un bambino di circa 2 anni colto da un malore improvviso.

E' stato mobilitato anche un elicottero per l'eventuale trasferimento d'urgenza presso l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma.

Sul posto anche le pattuglie dei Carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia per mettere in sicurezza la zona. Secondo le prima informazioni il piccolo avrebbe accusato un arresto cardiocircolatorio e il personale del 118 sta mettendo in atto tutte le tecniche di rianimazione.