Hanno tentato di tutto. Hanno provato a rianimarlo in tutti i modi. La macchina dei soccorsi era pronta a tresferirlo al Bambin Gesù con un elicottero fatto atterrare poco distante. I carabinieri erano pronti a bloccare le strade intorno a via Tiberio. Alla fine però, il cuore del piccolo di appena due anni non ha più ripreso a battere. E' morto sotto gli occhi dei due giovanissimi genitori e adesso la Procura di Latina dovrà valutare se far effettuare un esame autoptico o un mero esame esterno per capire le cause del decesso e verificare se siano collegate alla grave patologia neuromuscolare che lo affliggeva. La comunità di Aprilia è sotto choc.

Malore per un bambino di 2 anni, atterra l'elicottero 2 ore fa Sono momenti di fortissima tensione e di apprensione questi in via Tiberio ad Aprilia. Il personale del 118 infatti, sta intervenendo per soccorrere un bambino di circa 2 anni colto da un malore improvviso. E' stato mobilitato anche un elicottero per l'eventuale trasferimento d'urgenza presso l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Sul posto anche le pattuglie dei Carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia per mettere in sicurezza la zona. Secondo le prima informazioni il piccolo avrebbe accusato un arresto cardiocircolatorio e il personale del 118 sta mettendo in atto tutte le tecniche di rianimazione.