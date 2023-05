Tragedia, alle 16 circa di oggi, lungo la Pontina, nel territorio comunale di Sabaudia, a poca distanza da località Cerasella, dove si è verificato un incidente mortale.

Lo scontro ha visto coinvolte due auto, in questo momento irriconoscibili, che viaggiavano in direzione sud. La vittima, una donna, stava tornando a casa, dopo aver lasciato il luogo di lavoro, un'attività che che insiste sulla Pontina. Era quasi arrivata a casa, quando si è consumata la tragedia: secondo le prime ricostruzioni, la sua auto, una Fiat Idea, è stata centrata dall'altra vettura, un'Audi Rs Q8, proprio mentre stava svoltando per rientrare nella sua abitazione.

Sul posto la Polizia Stradale di Terracina, i soccorritori del 118 con ambulanze e un'eliambulanza, i Carabinieri Forestali, i Carabinieri, Vigili del Fuoco e Aci. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.