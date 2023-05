Un tragico incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla Pontina non lontano da località Cerasella. A perdere la vita una donna, Graziella Genovesi di 60 anni, di Sabaudia. La dinamica è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale di Terracina. Stando ad una prima ricostruzione la vittima viaggiava in direzione Sabaudia, diretta verso la propria abitazione alla guida di una Fiat Idea. Sullo stesso senso di marcia transitava anche un'Audi RS Q8, che avrebbe travolto la Fiat Idea diretta appunto verso casa nel tentativo di svoltare all'altezza del chilometro 88+800. Solo una prima ricostruzione, questa, al vaglio degli agenti della Polizia Stradale.

L'impatto è stato molto violento: la Fiat Idea è carambolata all'interno di un fossato sul lato opposto della carreggiata capovolgendosi in parte. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 con due ambulanze. Il personale medico, rendendosi conto della gravità della situazione, ha chiesto l'ausilio di un'eliambulanza atterrata a pochi metri dal sinistro.

Nel frattempo la Pontina è stata chiusa. Nonostante i soccorsi purtroppo per la 60enne non c'è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore, sul posto oltre alla Polizia Stradale e al 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali ed il personale dell'Aci che ha provveduto a mettere in sicurezza il tratto appena ultimati i rilievi. Il conducente dell'Audi, un 49enne è stato invece trasferito presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per accertamenti.

Graziella Genovesi gestiva una attività di bar e ristorazione sulla Pontina, non lontano dalla propria abitazione e quindi dal luogo dell'incidente. Stava facendo ritorno a casa. La notizia dell'incidente si è diffusa subito nella zona, molte persone sono uscite dalle proprie abitazioni per raggiungere anche piedi la Pontina sconvolti per quanto accaduto e per esprimere il proprio cordoglio ai familiari presenti sul posto. Una tragedia, l'ennesima purtroppo sulle strade pontine.