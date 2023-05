L'obiettivo è mantenere l'attenzione alta sui fondi del Pnrr. Il rischio di frodi e la longa manus della criminalità rappresentano un'insidia. E' per questo che la Guardia di Finanza ha acceso i fari sui 200 progetti che riguardano la provincia di Latina dove arriveranno i rinforzi.

Ieri il Comandante Interregionale dell'Italia Centrale della Guardia di Finanza Generale di Corpo d'Armata Bruno Buratti in occasione di una visita al Comando Provinciale di Palazzo Emme è stato chiaro e netto.

L'alto ufficiale è stato accompagnato dal Comandante Regionale Lazio, Generale Virgilio Pomponi, fare gli onori di casa il Comandante Provinciale Colonnello Giovanni Marchetti.

«Il Pnrr è un'opportunità da non perdere, è una grande scommessa che vede in questa provincia una destinazione di flussi consistenti - ha spiegato il generale Buratti - vogliamo disboscare il terreno da chi si pone sul mercato per drenare risorse a fronte di situazione rappresentate soltanto sul piano cartolare».

«Latina è una bellissima provincia ma è una realtà complessa, per migliorare la qualità della vita ha bisogno di un impegno delle forze di polizia e della Guardia di Finanza che sicuramente può essere migliorato con nuove risorse ed è un incremento consistente>. A luglio arriveranno infatti 58 nuovi investigatori di cui 24 assegnati al Nucleo di Polizia Tributaria.