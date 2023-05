Non accenna a placarsi l'ondata di furti di pezzi dalle auto in sosta che da una settimana rovina il sonno dei latinensi, soprattutto i residenti dei quartieri Q4 e Q5. Ieri notte si è registrata una deriva preoccupante di un fenomeno piombato sul capoluogo con ritmo incalzante: con facilità disarmante i "ladri meccanici" sono riusciti a rubare le batterie di una vettura ibrida parcheggiata lungo la strada. E non si tratterebbe neppure della prima volta.



Anche l'ultimo colpo messo a segno dagli specialisti dei furti di pezzi di ricambio conferma una tendenza ormai consolidata: i ladri colpiscono quasi esclusivamente tra i quartieri a ridosso della strada statale Pontina, Q4 e Q5 da un lato, comparto Europa dall'altro, con i primi due particolarmente falcidiati nelle ultime notti. Prima di tutto perché rappresentano un bacino piuttosto rifornito, ma anche e soprattutto prossimo alla principale via di fuga degli scassinatori.



Ieri notte i ladri si sono mossi soprattutto nel quartiere Q5 Nabscosa mettendo a segno almeno un furto. Hanno individuato l'auto che cercavano in un piazzale situato tra i palazzi, lungo viale Pierluigi da Palestrina, a poche centinaia di metri dallo svincolo della Pontina di viale Picasso. Nel mirino è finito un mezzo ibrido, un suv compatto Toyota C-HR perché i razziatori di pezzi di ricambio avevano programmato di rubare un pacco batterie.