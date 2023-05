È il frutto forse di una leggerezza l'abbandono dei detriti carbonizzati del Quinto chiosco lungo il canale Mastropietro, nei pressi dell'ex chiesetta della parrocchia Stella Maris, ma per i gestori della struttura balneare sarà un'opera complessa dimostrare di non avere responsabilità nel procedimento penale avviato dopo la scoperta della discarica a cielo aperto. A compierla, questa leggerezza, sarebbero stati gli operatori della struttura balneare, se è vero come sostengono di essersi rivolti a un'impresa che si doveva occupare dello smaltimento dei detriti, oltre allo smontaggio. Fatto sta che finora non sono riusciti a dimostrare il rapporto di lavoro col soggetto incaricato della bonifica ambientale, tantomeno a fornire un suo riferimento e un'identità, tenendo conto che in questi casi gli obblighi di legge sono ben definiti e sono documentabili con la documentazione relativa sia al trasporto che al successivo smaltimento dei rifiuti speciali.

L'informativa inoltrata dalla Polizia Locale alla Procura prospetta una situazione piuttosto chiara. Sul registro degli indagati è finito il nome dell'amministratore unico della società che ha ottenuto la concessione demaniale per la gestione del chiosco sulla quinta piazzola del tratto "B" della strada Lungomare, quello compreso tra Rio Martino e Capoportiere. A scoprire la presenza delle buste accatastate lungo la strada sterrata sulla sponda del canale Mastropietro, a poche centinaia di metri da via del Lido, erano stati gli operatori ecologici dell'azienda speciale Abc, che a loro volta avevano allertato la Polizia Locale, in virtù della stretta collaborazione tra gli uffici del Comune, nell'ambito dei servizi di prevenzione e contrasto degli illeciti di natura ambientale e di tutti quei comportamenti poco rispettosi dell'ecosistema.