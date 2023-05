Madre e figlia sono state portate in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina e fortunatamente sono in buone condizioni.

Una donna di origine africana di 22 anni ha partorito nel bagno di una casa di riposo vicino Latina. La giovane mamma a quanto pare ha nascosto la gravidanza e si trovava nella struttura perchè da qualche tempo lavora lì. Non ha detto niente a nessuno anche ai titolari ha nascosto di essere incinta. Nessuno si è accorto di niente anche perchè la giovane è formosa e indossava sempre abiti molto larghi. Ieri pomeriggio ha accusato un lieve malore, un mal di pancia. «Vado un attimo al bagno», ha detto anche alle colleghe che poco dopo hanno sentito trambusto, sono intervenute e hanno chiamato i soccorsi.

Erano le sei quando è nata e nessuno credeva ai suoi occhi. Anche il personale del 118 e la dottoressa intervenuta per l'emergenza e che faceva parte dell'equipaggio si è commossa quando ha sentito il vagito e ha visto la neonata. E' una storia tanto rara quanto bella quella di ieri pomeriggio. In una struttura che ospita anziani è arrivata una nuova vita: è nata una bambina.

