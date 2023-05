Nella giornata di ieri militari del Nipaaf (il corpo speciale dell'ex Forestale) hanno provveduto a sequestrare a Ponza l'ex struttura che una volta ospitava la centrale elettrica, prima che questa venisse trasferita in località Monte Pagliaro, zona dove è pure ubicata l'area industriale dell'isola. I militari si sono recati in via Cesarano, sull'omonimo lungomare dove da tempo erano in corso lavori di ristrutturazione edilizia. A seguito dei controlli sarebbero state riscontrate delle irregolarità come la non conformità dei lavori con la destinazione del Piano Regolatore Generale. Sempre secondo quanto sarebbe stato rilevato dagli uomini del Nipaaf, il nulla osta PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico) non era stato rilasciato sull'immobile, un requisito necessario considerando che l'area è classificata R4, quindi a elevato rischio di frane. L'immobile si trova infatti sotto una falesia, aspetto geomorfologico tipico dell'isola maggiore dell'arcipelago.