E' stato condannato a sei anni per il reato di violenza sessuale ai danni della compagna una 43enne connazionale. Questo è quanto deciso dal tribunale di Latina nei confronti di S.K., cittadino indiano di 48anni, responsabile di aver abusato della donna a pochi metri dalla figlia di lei minore, all'epoca dei fatti di 6 anni e costituita parte civile nel procedimento attraverso il suo legale, l'avvocato Simone Rinaldi. La donna, vittima della violenza, dopo essere rimasta vedova si era risposata con il 48enne ma dopo un inizio idilliaco erano iniziati i problemi all'interno delle mura domestiche con vessazioni, maltrattamenti e anche violenze. L'episodio che ha portato la 43enne a denunciare il compagno risale all'aprile del 2014 quando a seguito dell'ultimo atto violento perpetrato dall'uomo, la donna aveva deciso di denunciarlo. Un racconto dai contorni forti, confermato anche dalle parole della piccola, tanto che le due erano state condotte poco dopo in una struttura protetta. Raccolta la denuncia, erano scattate le indagini degli inquirenti che avevano portato nel 2015 il 48enne ad essere rinviato a giudizio per il reato di maltrattamenti e di lesioni dal Gup in udienza preliminare, mentre per il reato di violenza sessuale si era deciso per il non luogo a procedere.