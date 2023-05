Attimi di paura in tarda mattinata a Roccasecca dei Volsci dove c'è voluto l'intervento di due elicotteri per mettere in salvo una ragazza che si era gettata con il paracadute da parapendio dalla pista di lancio sul Monte Curio. Poco dopo che si era lanciata insieme ad altri amici (sono tante le associazioni di varie zone che nei week end si organizzano per usare Roccasecca dei Volsci come punto di lancio), ha avuto un problema ed è precipitata. Nella caduta è riuscita comunque a scongiurare l'impatto forte, ma planando tra la vegetazione si è ritrovata in una posizione impervia sul costone di roccia della montagna e con varie ferite che ne limitavano comunque la deambulazione. Si trova ricoverata in ospedale con diverse fratture ma tutto sommato sta bene.