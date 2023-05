Un inquietante episodio si è registrato un paio di sere fa in uno dei consorzi residenziali nella periferia di Borgo Sabotino, una rapina che ha consentito a due banditi incappucciati di sottrarre una discreta somma di denaro a un uomo di sessant'anni circa, seguito mentre rincasava e bloccato sotto la minaccia di una pistola. L'azione criminale si è consumata sotto le telecamere di video sorveglianza del complesso, ripresa nelle battute finali mentre i rapinatori costringevano la vittima a fermarsi: un'escalation di violenza su cui indagano gli investigatori di Polizia e Carabinieri. I fatti risalgono alla tarda serata di giovedì, quando l'uomo stava tornando a casa nel consorzio San Pietro, nella zona della centrale nucleare.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli