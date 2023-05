È approdata alla Procura Distrettuale Antimafia l'inchiesta sulla serie di attentati incendiari consumata ai danni dei chioschi del tratto "B" del Lungomare di Latina. L'attività d'indagine avviata dai poliziotti della Squadra Mobile dopo i fatti di due settimane fa, viene coordinata dalla Dda di Roma che ha subito ereditato il fascicolo dalla magistratura ordinaria pontina. Un'evoluzione sintomatica della chiave di lettura che gli inquirenti stanno fornendo per quanto accaduto in un periodo storico particolare per la città capoluogo, a cavallo delle elezioni amministrative più attese degli ultimi anni.

Sull'andamento dell'indagine vige il massimo riserbo, ma sembra ormai chiaro che gli investigatori stiano praticando la pista della strategia comune dietro gli incendi, un piano criminale messo a punto con modalità ritorsive che possono richiamare a quelle tipiche delle mafie.