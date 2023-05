I ladri "meccanici" continuano a colpire indisturbati nella città di Latina, in un'escalation di furti sempre più incalzante che si trascina da oltre una settimana. Ieri notte i soliti ignoti sono riusciti a rubare le batterie al litio di un suv ibrido, proprio com'era successo nelle notti precedenti, alimentando un fenomeno preoccupante.

L'ultimo colpo di una serie incessante è stato messo a segno in via Germania, ennesima conferma del fatto che i ladri di pezzi di ricambio preferiscono prendere di mira i quartieri, di Latina, più vicini alla strada statale Pontina, quindi senza correre il rischio di addentrarsi nella città, sinonimo certamente del fatto che attraverso la Pontina arrivano nel capoluogo da altre zone. In questo caso è stato preso di mira il quartiere Europa, in molte altre circostanze le zone Q4 e Q5.

Come avvenuto anche nelle ultime notti, gli scassinatori hanno infranto un cristallo di una portiera per aprire la serratura e una volta nell'abitacolo è bastato loro sollevare il sedile posteriore pe trovare le batterie che alimentano il motore elettrico dell'auto, in questo caso un suv Toyota Rav4. Singolare la circostanza che il veicolo, sebbene fosse parcheggiato all'aperto, si trovava in una zona di via Germania piuttosto isolata, in un tratto senza sbocco. Insomma, sembra trattarsi di un colpo mirato, studiato nei particolari alla ricerca del veicolo giusto. Oltretutto lungo la stessa strada era già stata danneggiata un'altra vettura della stessa marca.

Considerando che nelle notti precedenti si erano registrati diversi furti della stessa tipologia, è più di un sospetto l'ipotesi che in questo momento sia piuttosto forte la richiesta di batterie per mezzi ibridi nel mercato nero dei pezzi di ricambio, un fenomeno dettato dall'obsolescenza dei mezzi più vecchi in circolazione. Al tempo stesso gli investigatori non sembrano avere dubbi che a colpire siano sempre gli stessi ladri che, nell'ultima settimana, hanno consumato anche altre tipologie di furti di pezzi, soprattutto alla ricerca di fanali e computer di bordo.