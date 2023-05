La Procura di Latina ha chiesto l'incidente probatorio nell'inchiesta che ha portato all'arresto di Daniel Dragos Marcu, il 31enne di origine romena, ritenuto il presunto responsabile della violenza sessuale nei confronti di una minore. I fatti contestati sono avvenuti il 3 maggio in un sito dismesso di Latina Scalo.

L'obiettivo degli inquirenti è blindare una prova da portare al dibattimento che potrebbe deteriorarsi. In questo caso la Procura vuole ascoltare la ragazzina vittima dello stupro e il ragazzo che era con lei, picchiato dal 31enne.

Sarà il giudice per le indagini preliminare a decidere se accogliere o meno la richiesta. La studentessa aveva raccontato agli investigatori della Squadra Mobile di essere stata violentata dall'uomo di origine romena, incontrato nell'area dell'ex Intermodale di Latina Scalo. L'indagato era stato arresttao lo scorso 7 maggio al termine di una caccia all'uomo e gli investigatori lo avevano sorpreso nel sonno mentre dormiva in un ex fabbrica abbandonata tra Latina Scalo e Sermoneta.