Dramma della strada nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 4, a Cisterna. Al km 55.3 dell'Appia, infatti, una persona è deceduta mentre era al volante della propria auto, una Wolksvagen in seguito all'impatto con un furgone Peugeot il cui conducente è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Necessario l'arrivo dei vigili del fuoco per estrarre i corpi. La strada è chiusa in entrambe le direzioni, inutile l'arrivo dei sanitari. Sul posto anche le forze dell'ordine (Stradale di Aprilia e polizia di Latina) per viabilità e rilevazioni.