I rumori all'esterno hanno insospettito il proprietario di casa che una volta fuori dalla porta, ha visto un'ombra nel buio scappare sul tetto della sua legnaia; pochi istanti, prima di sparire tra i filari di kiwi. Torna l'allarme furti nella zona artigianale di Cisterna: l'ultima segnalazione arriva da via Sicilia, e risale alla notte di venerdì, quando un tentativo di furto è stato sventato da un coraggioso proprietario di casa, purtroppo non nuovo a questo tipo di esperienza, visto che già nel mese di febbraio la sua abitazione era stata presa di mira da una coppia di ladri, poi fuggiti a mani vuote dopo essere stati scoperti nel cortile. Venerdì scorso la storia si è ripetuta, con il malvivente costretto a rinunciare al bottino per evitare di essere preso: non appena il proprietario è uscito dalla porta di casa il ladro è saltato come un felino sul tetto della legnaia. Diversi balzi da un tetto all'altro per riuscire a dileguarsi nel buio della notte e soprattutto tra la fitta vegetazione della campagna circostante. Un episodio prontamente segnalato alle forze dell'ordine ma anche alle oltre 6 mila sentinelle virtuali del gruppo social di Facebook "Basta furti a Cisterna"