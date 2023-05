Fotografa la scheda nella cabina elettorale ma è stata scoperta dal rumore dei tre scatti, ben udibile all'esterno. Guai per una donna di Aprilia, che questa mattina ha votato nella sezione 11 (scuola Gramsci). La foto scattata alla scheda ha fatto scattare la contestazione del presidente della sezione, che ha invalidato il voto e chiamato la Guardia di Finanza presente sul posto.

