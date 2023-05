Avrebbe compiuto 44 anni fra pochi giorni Mighri Zouhair, l'uomo di nazionalità tunisina, ma da anni residente a Cisterna, deceduto all'alba di questa mattina sulla statale Appia (alle porte di Cisterna), mentre stava raggiungendo il suo posto di lavoro. Il terrificante impatto frontale con il furgone Peugeot guidato da un 38enne del luogo non ha lasciato scampo all'uomo a bordo della sua Volkswagen Golf-cross. Inutili i soccorsi del 118: per l'operaio non c'è stato nulla da fare, mentre per il conducente del furgone è stato trasferito d'urgenza in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è tutt'ora ricoverato nel reparto di rianimazione. La dinamica è al vaglio della Polizia stradale di Aprilia.