Resta in carcere il giovane di 26 anni di origine tunisina, accusato di aver palpeggiato una ragazza di 30 anni residente nel capoluogo. Il grave episodio era avvenuto in via dei Volsci, in una zona a poca distanza dal centro della città e si era consumato nella notte dello scorso 12 maggio. Erano stati gli agenti della Questura di Latina a risalire al presunto responsabile delle condotte contestate all'indirizzo del cittadino straniero. Oltre alla violenza sessuale, era stata ipotizzata anche la tentata rapina perchè aveva preso la borsa della donna contenente una somma di denaro ed effetti personali e poi l'aveva restituita. Ieri mattina si è svolto l'interrogatorio davanti al gip del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese e il presunto responsabile, in Italia senza fissa dimora, ha risposto alle contestazioni degli inquirenti e durante l'audizione ha sostenuto che la notte di quando sono avvenuti i fatti era ubriaco e non ricordava molti particolari. Inoltre ha aggiunto di aver chiesto scusa per quello che ha fatto. Al termine dell'interrogatorio il gip non ha convalidato ma ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare, ravvisando gravi indizi di colpevolezza a carico del 26enne fermato dai detective della Squadra Mobile. Per O.H., queste le sue iniziali, il giudice ha disposto la detenzione in carcere, ritenendo la misura idonea per le condotte contestate. Come aveva ricostruito la Polizia, la donna vittima degli abusi mentre stava rientrando a casa, era stata avvicinata e abbracciata dall'uomo che l'aveva toccata nelle parti intime. La sequenza si era consumata in una manciata di secondi sotto l'abitazione della vittima, a quanto pare il 26enne ha approfittato del buio per portare a termine il suo folle piano.