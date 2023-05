Un ragazzo di 18 anni è stato picchiato selvaggiamente da più persone che lo hanno anche ferito ad una gamba con un punteruolo. Poi lo hanno abbandonato in un fosso in aperta campagna. E' ricoverato al Santa Maria Goretti ed è stato ascoltato a lungo dai carabinieri. I militari indagano su quanto accaduto. Un regolamento di conti? Una punizione per uno sgarro? Un impegno assunto e non rispettato? Qualunque sia il motivo alla base dell'aggressione, le forze dell'ordine seguono la pista della spedizione punitiva e, ieri sera, hanno fermato un sospettato.

Il ragazzo, che è incensurato, nonostante le botte ricevute è riuscito a chiedere aiuto. Il pestaggio è avvenuto lontano dal luogo dove il giovane è stato lasciato: insomma gli aggressori lo hanno pestato per poi portarlo altrove.

Al Santa Maria Goretti di Latina il diciottenne è arrivato con problemi respiratori, a causa delle numerose percosse subìte, e col volto completamente tumefatto. La ferita alla gamba è stata curata con sette punti di sutura.