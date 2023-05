Gli ha puntato un coltello e lo ha costretto ad accompagnarlo in un negozio del centro commerciale Latina Fiori. Ha costretto la vittima dell'estorsione a soddisfare ogni sua richiesta: un monopattino, un telefono cellulare Motorola, una tv Led da 41 pollici, un tablet. Tutto questo è successo il 15 gennaio del 2021. La Procura di Latina ha chiuso l'inchiesta nei confronti di Mohamed Jandoubi, classe 1987, italo-tunisino residente a Latina. Era imputato ed è stato poi condannato nel processo Status quo che si è recentemente concluso dal gup a Roma.

Sempre nel corso dell'inchiesta terminata nei giorni scorsi dove è stata contestata l'estorsione, secondo quanto ipotizzato dalla Procura, il 36enne ha costretto la vittima a comprare un telefono I-Phone e uno smartphone. La spesa finale è stata di oltre 2mila euro. E inoltre lo ha costretto a sottoscrivere contratti di finanziamento per pagare la merce acquistata e a consegnare tutti i beni.

«Procurandosi in questo modo - ha messo in luce il pubblico ministero Andrea D'Angeli, titolare del fascicolo - un ingiusto profitto».

E' con questa accusa che la Procura di Latina ha chiuso l'inchiesta nei confronti dell'uomo per dei fatti avvenuti il 15 e il 17 gennaio del 2021.