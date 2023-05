Ordinanza di chiusura da parte del Comune di Latina per un'attività commerciale di vendita di frutta e verdura che si trova in via Villafranca in centro a Latina.

Con una nota dello scorso 17 gennaio, il Comando di Polizia Locale aveva trasmesso due verbali elevati a seguito di un sopralluogo nella sede dell'attività con anche i relativi rilievi fotografici.

Con una ordinanza del dirigente del Servizio Attività Produttive del Comune di Latina è stata disposta oltre alla chiusura dell'attività anche la rimozione della merce esposta in un'area esterna e adiacente il locale. Il proprietario dell'attività commerciale avverso questa decisione potrà presentare ricorso al Tar. Poche settimane fa invece era finita sotto la lente d'ingrandimento del Comune di Latina un'altra attività di frutta e verdura questa volta in via Romagnoli che lavorava in assenza del necessario titolo.