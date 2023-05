Sono arrivati ieri gli esiti delle analisi tossicologiche effettuate sul 38enne alla guida del furgone sull'Appia lunedì mattina, rimasto coinvolto nell'incidente nel quale ha perso la vita il 43enne Mighri Zouhair. Gli accertamenti sul sangue e sulle urine sono stati richiesti dagli agenti della Polizia stradale impegnati nella ricostruzione della dinamica che ha portato al tragico incidente. Il 38enne è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dopo essere stato operato d'urgenza dall'equipe sanitaria al suo arrivo nella struttura del capoluogo; le su condizioni rimangono delicate, con la prognosi riservata. Nelle stesse ore è stato sottoposto (come da prassi in questi casi), ai test tossicologici che hanno riscontrato la positività all'alcool e alla droga. Un esito che potrebbe portare alla denuncia per il reato di omicidio stradale nei confronti del 38enne.

Nel frattempo entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro e portati nel deposito giudiziario, a disposizione dell'autorità, così come il trolley recuperato nel vano posteriore del furgone