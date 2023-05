Avvicinano prevalentemente persone anziane, con atteggiamenti più che amichevoli, forse nel tentativo di adescarli e derubarli.

Numerosi gli episodi avvenuti in periferia, in particolare nel quartiere periferico di Campoverde, tanto da spingere il comitato di quartiere a segnalare gli episodi ai carabinieri del distaccamento di Campoverde e affidare ai social network un avviso per scongiurare possibili furti o raggiri ai danni degli anziani. Alcuni episodi sarebbero infatti avvenuti davanti agli occhi di testimoni oculari. Domenica scorsa una ragazza di etnia rom avrebbe avvicinato con una scusa un anziano, lasciandosi andare ad effusioni, senza tuttavia riuscire nell'intento. Altri episodi simili che hanno sempre per protagoniste giovani donne e come vittime prescelte anziani, si sarebbero consumati in varie strade del borgo di Campoverde e almeno in un caso una donna avrebbe tentato di accedere all'interno di una abitazione privata cercando di far cadere nella rete un uomo anziano. Solo l'intervento di una partente avrebbe convinto la stessa ad allontanarsi in fretta pochi istanti dopo. Episodi che sembrerebbero il calco di raggiri posti in essere da anni, perpetrati da donne spesso di etnia rom che facendo leva sulla sessualità puntano a derubare i malcapitati o altre volte a ricattarli di pagare il loro silenzio con del denaro e minacciandoli in caso contrario di raccontare ai congiunti quanto accaduto.