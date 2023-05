Un'altra rata è andata nel percorso per piccoli passi che porterà il Comune di Formia a diventare proprietario del Teatro Remigio Paone. Infatti il canone di 50mila euro pagato in questi giorni all'Ipab Santissima Annunziata per il 2023 va ad aggiungersi agli «acconti» che l'amministrazione ha già iniziato a versare dopo la stipula della convenzione che prevede la cessione definitiva dello storico ex cinema, poi trasformato in teatro e ormai inutilizzato da cinque anni. Una storia lunghissima, costellata di errori, sviste, omissioni, chiusure e trasformazioni che è arrivata ad un punto di svolta soltanto ad agosto del 2021, quando l'ex commissario Silvana Tizzano, ha approvato con i poteri del consiglio comunale lo schema di convenzione tra il Comune di Formia e l'ex Ipab S.S. Annunziata di gaeta (oggi azienda pubblica regionale di servizi alla persona). L'accordo prevede che il Comune possa utilizzare il teatro e arrivare alla cessione definitiva dell'immobile al patrimonio comunale entro e non oltre il 31 dicembre 2024. nel frattempo i canoni di affitto andranno a scorporo della somma pattuita per la vendita, che è pari a 967mila euro.



Il teatro Paone è stato realizzato sulla struttura di un cinema ma sulla gestione ci sono stati sempre molti problemi, soprattutto in relazione ai costi della manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Di fatto nel 2017 è intervenuta la chiusura proprio per motivi di agibilità e ciò ha tolto alla città l'ultimo spazio culturale pubblico. Non ce ne sono altri. L'altro teatro di Formia, il «Foa» è anch'esso chiuso sempre per motivi di sicurezza e non è prevista una riapertura. In questo momento l'unico spazio teatrale disponibile è quello realizzato dall'associazione «Brecht» nei locali messi a disposizione dalla Parrocchia del Carmine, mentre si è in attesa della trasformazione di una parte della multisala cinematografica come annunciato dopo il cambio di proprietà avvenuto con la vendita della struttura all'asta.