I fatti sono avvenuti nella periferia Est di Roma, in via Rosario Nicolò. La vittima, Pierpaola Romano, 58 anni, è stata trovata morta nell'androne di un palazzo, al civico 44. La poliziotta lavorava alla Camera dei Deputati.

Dramma questa mattina a Roma, dove una poliziotta è stata uccisa a colpi di pistola da un uomo di Cisterna, che dopo averla uccisa è fuggito e si è suicidato con la stessa pistola utilizzata per il femminicidio.

