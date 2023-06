I fatti sono avvenuti nella periferia Est di Roma, in via Rosario Nicolò. La vittima, Pierpaola Romano, 58 anni, è stata trovata morta nell'androne di un palazzo, al civico 44. La poliziotta lavorava alla Camera dei Deputati.

Dramma questa mattina a Roma, dove una poliziotta è stata uccisa a colpi di pistola da un uomo di Cisterna, che dopo averla uccisa è fuggito e si è suicidato con la stessa pistola utilizzata per il femminicidio.

È Massimiliano Carpineti, 48enne di Cisterna, il killer che questa mattina ha ucciso a Roma Pierpaola Romano, poliziotta di 58 anni, per poi togliersi la vita con la stessa pistola con cui ha sparato alla donna. L'uomo, originario di Cori, da qualche tempo aveva preso a Cisterna e lavorava a Roma presso l'ufficio di pubblica sicurezza della Camera dei Deputati, così come la vittima.

