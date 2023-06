Incidente su via Carlo Alberto a Sabaudia coinvolte tre auto. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto una minicar che transitava in uscita da Sabaudia ha prima colpito un'auto parcheggiata sulla stessa corsia per poi carambolare e finire contro un' altra macchina che nel frattempo procedeva verso il centro cittadino.

Sul posto i Carabinieri che stanno effettuando i rilievi compresi quelli per il tasso alcolemico