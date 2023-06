Un'esplosione devastante che non gli ha lasciato scampo. Una potente deflagrazione che si è udita in tutta la zona di Pavone Canavese, il comune di Torino dove da tre settimane stava lavorando con una ditta esterna nel cantiere vicino all'autostrada A5 Torino-Aosta per alzare un ponte ed evitare l'allagamento durante i periodi di pioggia intensa che ingrossano il fiume Chiusella. E' qui che ieri mattina, intorno alle 11.30, Stefano Marcoccia, operaio di 34 anni compiuti da meno di un mese, nativo di Veroli e residente da anni a Sabaudia, è stato dilaniato da una bombola saltata in aria mentre era su un camion proprio per scaricare diverse bombole di gas.

Stando alle ricostruzioni ancora da confermare raccolte dai carabinieri di Ivrea che hanno subito raggiunto il cantiere insieme agli ispettori dello Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, Marcoccia, che nel cantiere era un addetto allo scavo per pali di grandi dimensioni, avrebbe forzato un lucchetto per aprire il cassone con all'interno le bombole - dove forse si era accumulato del gas - provocando la scintilla che ha scatenato la detonazione fatale.

Proprio ieri pomeriggio sarebbe dovuto tornare a casa dove lo attendevano la moglie Valeria e i due figli piccoli, un maschietto e una femminuccia. La lontananza dalla famiglia lo faceva soffrire: «State crescendo alla velocità della luce - aveva scritto solo poche settimane fa in un messaggio sui social - e io so che mi sto perdendo tanti momenti unici che non torneranno mai più, ma siete sempre il mio pensiero fisso». Mercoledì sera aveva tifato e sofferto davanti alla tivu per la sua amata Roma - una passione che condivideva con gli amici su Facebook - impegnata nella finale di Europa League persa ai rigori contro il Siviglia.

«Siamo profondamente colpiti e addolorati per l'ennesimo incidente mortale in un cantiere. Tutta la Filca di Torino è vicina ai familiari e ai colleghi della vittima. Ogni morte sul lavoro è una sconfitta per tutta la società - ha dichiarato Mario De Lellis, segretario generale della Filca Cisl di Torino -. Si tratta della quinta vittima in edilizia in pochi giorni in Italia, una scia di sangue inaccettabile nei cantieri italiani. Noi continuiamo a ripetere che la formazione e la prevenzione sono gli strumenti migliori per garantire la sicurezza nei cantieri, per fare in modo che sia assicurata la qualità del lavoro».