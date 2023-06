I calcinacci sono arrivati anche a decine di metri di distanza, mentre sul tetto del campanile sono ben visibili due "buchi". L'area rimane tutt'ora transennata per motivi di sicurezza.

La "botta" che ha fatto sobbalzare anche i fedeli presenti in chiesa per la messa serale nella centralissima parrocchia che affaccia su piazza della Repubblica, era dovuta all'impatto del fulmine sul campanile della chiesa.

Un fulmine ha colpito il campanile della chiesa di Santa Maria in piazza ieri pomeriggio intorno alle 19 quando si stava abbattendo su Fondi un breve ma intenso temporale.

