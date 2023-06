Momenti concitati ieri sera al lido di Latina per un grave incidente stradale provocato da un anziano che si è allontanato dopo il violento scontro con un maxi scooter e ha cercato di dileguarsi, ma è stato bloccato da due automobilisti che si erano lanciati al suo inseguimento e gli hanno chiuso la strada. A farne le spese sono stati un uomo di 45 anni e la figlia di 13 che viaggiavano a bordo del motociclo e sono stati sbalzati a terra, riportando lesioni che hanno richiesto i soccorsi delle ambulanza del pronto intervento sanitario per il trasporto d'urgenza in ospedale. Per gli accertamenti e le valutazioni sul comportamento del pirata della strada, un pensionato della zona di 87 anni, è intervenuta la Polizia Locale.

L'incidente si è registrato poco dopo le 19 in via Casilina, a poche decine di metri dalla rotatoria con via Massaro, dove un maxi scooter Honda Adv con padre e figlia in sella è stato centrato frontalmente da un'auto, una Fiat Seicento che molto probabilmente ha tagliato la strada al mezzo a due ruote. Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi, ma con ogni probabilità l'utilitaria viaggiava in senso opposto al motociclo e ha attraversato l'altra corsia di marcia per entrare in una proprietà privata.

Nel violento impatto con la parte anteriore destra della vettura, sia il maxi scooter che il conducente e la figlia sono stati sbalzati in avanti: il mezzo a due ruote è volato per diversi metri, fermandosi sull'altro lato della carreggiata sul ciglio, mentre l'uomo e la ragazzina sono caduti sull'asfalto, riportando una serie di ferite che hanno richiesto il trasporto in pronto soccorso con l'urgenza riservata ai codici rossi.

Intanto il conducente della Seicento aveva effettuato una manovra repentina per riprendere la marcia, scappando su via Massaro in direzione di Sabotino. La scena è stata notata da un uomo in scooter che si è lanciato subito all'inseguimento del fuggitivo, poi la stessa cosa ha fatto anche un altro automobilista al volante di un suv. I due cittadini hanno provato più volte ad affiancare l'anziano automobilista per farlo fermare, ma non ne voleva sapere, anzi avrebbe anche inveito contro di loro. Quindi ha attraversato il centro abitato di Borgo Sabotino e ha preso la strada Litoranea verso Latina: in prossimità del semaforo all'incrocio con via Casilina, i due inseguitori hanno approfittato per chiudergli la strada e bloccarlo, tenendolo fermo fino all'arrivo delle pattuglie della Polizia Locale. Nel frattempo l'anziano si era rassegnato e ha ammesso le responsabilità dell'accaduto, cercando comunque di minimizzare.