Il giudice per le indagini preliminari Mario La Rosa ha accolto la richiesta della Procura relativa all'indagine sulla minore violentata in un sito dismesso a Latina Scalo

Il gip ha disposto un incidente probatorio per ascoltare la parte offesa, vittima di una violenza sessuale da parte di un uomo di origine romena, arrestato dalla Squadra Mobile di Latina la mattina dello scorso 7 maggio al termine di una vera e propria caccia all'uomo.

L'esame alla presenza di un supporto psicologico e che avverrà in forma protetta, è previsto a luglio in Tribunale e nel corso della deposizione l'adolescente ricostruirà cosa è accaduto. La richiesta della Procura punta a blindare la prova del racconto della minore e che può rappresentare una prova da portare poi al dibattimento. L'esame della parte offesa che insieme ad un amico era andata nel sito dismesso dove poi ha incontrato l'indagato, serve per cristallizzare una prova.