Si è reso necessario l'intervento della Polizia ieri pomeriggio nella stazione delle Autolinee di Latina in via Romagnoli per una violenta rissa tra stranieri. Il bilancio è di un uomo di origine nigeriana colpito da una bottiglia di vetro rotta all' altezza del torace, vicino al cuore. Il cittadino straniero è stato portato in ospedale al Santa Maria Goretti in condizioni molto delicate.

L'episodio è avvenuto a poca distanza dal quartiere Nicolosi, teatro di episodi di microcriminalità. Immediatamente è scattato l'allarme al 112 e sono intervenute le pattuglie della Squadra Volante impegnate nei servizi del territorio per la prevenzione dei reati. E' intervenuta anche una ambulanza per medicare il ferito che era a terra e aveva perso sangue. Sul fatto sono in corso serrati accertamenti da parte della Polizia.