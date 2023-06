Fiamme in via del Guglietto a Sezze, dove è stata bruciata l'auto di uno dei quattro indagati per il pestaggio del ragazzo di Roccagorga. I vigili del fuoco al loro arrivo hanno trovato la vettura ormai andata in fumo scaraventata all'interno di un fosso. Sull'incendio indagano i carabinieri della stazione di Sezze, si segue la pista del "dolo con minaccia" che riconduce naturalmente all'aggressione di qualche giorno fa subita dal 18enne ricoverato in ospedale.

Intanto ieri il Gip del tribunale di Latina, dopo gli interrogatori, ha disposto gli arresti domiciliari per tre degli indagati mentre il quarto (17enne) è stato trasferito all'interno di una struttura di accoglienza per minori.