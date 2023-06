Gli hanno ritirato la patente, hanno sequestrato il veicolo e alla fine lo hanno denunciato perchè non si è fermato dopo l'impatto per prestare soccorso ai feriti.

E' questo l'ultimo risvolto dell'attività investigativa condotta dalla Polizia Locale nell'ambito degli accertamenti sull'incidente stradale avvenuto venerdì nel tardo pomeriggio - poco prima delle 19 in via Casilina - a poca distanza dal Lido di Latina e da Borgo Sabotino. Gli agenti sulla scorta degli accertamenti che hanno concluso, hanno segnalato all'autorità giudiziaria il conducente dell'utilitaria, una Fiat 600, si tratta di un uomo di 86 anni residente nel capoluogo. Il veicolo - secondo quanto è emerso - ha preso in pieno con la parte anteriore destra un maxi scooter con a bordo due persone, tra cui una 13enne. L'utilitaria dopo l'impatto non si è fermata e il conducente ha tirato dritto.

La scena non è passata inosservata e dopo un primo momento di incredulità da parte anche di alcuni testimoni, l'anziano è stato rincorso dai cittadini che hanno visto la sequenza; è stato fermato da due automobilisti al termine di un inseguimento.

L'86enne dopo aver provocato uno scontro con il maxi scooter Honda Adv ha proseguito la sua marcia e non si è fermato nonostante il due ruote sia finito a terra. I feriti sono un uomo di 45 anni e la figlia che erano sul mezzo e a causa dell'urto sono caduti sull'asfalto riportando diverse ferite. Venerdì sera si è reso necessario l'intervento delle ambulanze del 118 per l'uomo e l'adolescente, entrambi sono stati trasportati immediatamente in ospedale al Santa Maria Goretti di Latina.

Fortunatamente il quadro clinico non è preoccupante, padre e figlia stanno bene. Secondo la ricostruzione del sinistro, la Fiat 600 procedeva in senso opposto e a quanto pare avrebbe tagliato la strada al motociclo, dopo l'impatto la vettura è andata verso via Massaro in direzione Borgo Sabotino. Il conducente di un suv e un uomo in scooter hanno rincorso l'86enne che non si voleva fermare, lo hanno tallonato ma l'anziano al volante avrebbe inveito fino a quando non è stato costretto a fermarsi dopo aver attraversato il centro di Sabotino, una volta al semaforo gli è stata chiusa la strada e quindi la via di fuga.

Davanti agli investigatori ha ammesso i fatti ma ha cercato di ridimensionare sensibilmente l'incidente. Sul caso sarà inviata una dettagliata informativa in Procura. Una volta raccolti una serie di riscontri, sulla scorta del sopralluogo e delle testimonianze, gli agenti hanno denunciato l'uomo.