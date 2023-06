Momenti di paura ieri notte nella zona di piazza Moro, dove una coppia è stata aggredita con violenza cieca da un uomo che soffre di un disturbo della personalità, arrestato poco dopo dai poliziotti della Questura e sottoposto ai domiciliari in attesa del processo che sarà celebrato con rito direttissimo. Si è trattato quindi di un vero e proprio raptus di follia incontrollabile e immotivato, ma il rischio per le due vittime è stato comunque elevato: mentre la donna è stata picchiata, il compagno intervenuto per difenderla è stato ferito al torace con una coltellata. Il taglio non ha provocato gravi conseguenze, ma è stato comunque necessario il trasporto in ospedale