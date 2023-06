Tragico incidente stradale stamattina in via del Lido, dove un uomo in bicicletta è stato investito da un'auto: a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di rianimarlo, il ciclista è morto sul colpo.

Per gli accertamenti sulla dinamica è intervenuta la Polizia Locale che ha effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze del caso.

Stando a una prima ricostruzione del sinistro, l'uomo in bicicletta, un 58enne che abita poco lontano, procedeva in direzione del mare quando ha iniziato la svolta per raggiungere il bar della stazione di servizio sull'altro lato della strada, un locale che frequentava abitualmente.

Così facendo è finito nella traiettoria di una Bmw Serie 1 che lo ha preso in pieno, facendolo sbalzare sull'asfalto per diversi metri. Non sono mancati i disagi per il traffico, in seguito alla chiusura di via del Lido, in direzione di Capoportiere, dalla rotatoria all'incrocio con strada Litoranea.