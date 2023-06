Da adesso in poi chi è costretto, tra residenti e turisti, a parcheggiare la propria auto in strada non prenderà sonno facilmente. O almeno non dormiranno sonni tranquilli quegli automobilisti in possesso di macchine con i navigatori satellitari nelle plance che racchiudono i sistemi di info-intrattenimento di ultima generazione. Già, perché nella notte tra il 1° e il 2 giugno, a Terracina si sono registrati furti a catena proprio dei navigatori, soprattutto lungo viale Europa e nelle traverse collegate. Nel mirino molte Jeep e Fiat 500 modello Suv. Decine le denunce presentate dalle vittime dei ladri alle forze dell'ordine, a cominciare dal Commissariato di via Petrarca. In azione, molto probabilmente una banda, o più bande organizzate, che lascerebbe pensare a furti su commissione. «All'interno di questi dispositivi integrati ci sono metalli pregiati, molto costosi, come rodio, palladio e platino» spiega un meccanico della città, a cui ieri si sono rivolti diversi cittadini con l'auto danneggiata, per far capire il motivo di queste "sottrazioni".

Negli ultimi quattro anni, in Italia, si è registrata una vera e propria escalation di apparecchiature hi-tech rubate che, una volta portate via dalle auto, vengono rivendute, anche online, sul mercato nero dei pezzi di ricambio. Le sottrazioni - stando agli esperti - da una parte alimentano il mercato nero dei pezzi di ricambio e, dall'altra, consentono ai ladri di entrare in possesso di sofisticati microprocessori, molto potenti e veloci, che vengono utilizzati per la clonazione delle carte di credito. Sta di fatto che questi furti producono un impatto decisamente elevato sul settore: il dispositivo, infatti, a seconda del segmento di appartenenza del veicolo ha un costo variabile da 1.700 a 7.000 euro (per i veicoli premium). Senza contare il costo di ripristino dell'auto.

Anche a Terracina, dunque, cresce la paura tra chi non ha un garage o un giardino dove lasciare l'auto. E in tanti, anche sui social, chiedono alle forze dell'ordine una maggiore presenza durante le ore notturne per evitare altre sgradite sorprese mattutine.